Nantes - Percy Prado reconnaît avoir galéré face à Mbappé

Entré en fin de match à Rennes vendredi dernier pour sa première apparition en Ligue 1, Percy Prado a été aligné d'entrée par Christian Gourcuff face à Paris mardi soir, en l'absence de Fabio et Dennis Appiah. Un match important dans la carrière du latéral droit péruvien (24 ans), mais ô combien délicat face à Kylian Mbappé. "C’est le foot, je suis là pour ça. Si je prétends à jouer en Ligue 1 ou même plus haut je vais forcément me retrouver face à d’excellents joueurs", a expliqué Prado après la rencontre, dans des propos rapportés par RMC. "C’est un excellent joueur mais je ne l’ai pas mis sur un piédestal car si je l’idolâtre il m’aurait mis le bouillon. Je l’ai respecté, il a fait un bon match, mais je ne pense pas être passé à côté de mon match non plus."

Crédité d'un 3/10 par notre rédaction pour sa prestation, Prado a néanmoins subi les accélérations incessantes du numéro 7 parisien, particulièrement actif dans son couloir gauche. "Ça fait mal", a-t-il poursuivi dans un sourire. "Ça fait mal. En plus de son accélération il a une très grosse caisse. Il a une capacité à répéter les efforts. (…) Il a surtout la capacité à repousser derrière ces 10 mètres (d'accélération, ndlr). C’est compliqué. Techniquement il est très propre, notamment dans ses remises et ses choix de passes."