Nantes - Pour Kombouaré, Mbappé ne peut pas être comparé à Messi et Ronaldo

Le triplé de Kylian Mbappé mardi soir face au FC Barcelone est une belle publicité pour le football français. L'attaquant du PSG, qui a amplement participé à la victoire des Parisiens en Catalogne (4-1), est toutefois loin du niveau de Messi ou de Ronaldo selon Antoine Kombouaré.

"Il faut faire attention : avec les médias quand ce n’est pas bon, c’est très mauvais et quand c’est bon, on dit que c’est exceptionnel. Cela fait un petit moment que ces jeunes joueurs comme Mbappé ou Håland performent. Prendre la place de Messi ou Cristiano Ronaldo ? Si vous regardez leurs performances, ils sont toujours là. J’en entendais certains se demander si Mbappé est à cette table-là. Non, Mbappé est un joueur exceptionnel, fantastique mais il est jeune. Quand il aura un Ballon d’Or ou trois, on pourra discuter. Mais il ne faut pas comparer avec Messi et Ronaldo" a-t-il déclaré.