Nantes - Raymond Domenech a vu du mieux face à Montpellier

Le FC Nantes est parvenu à arracher le match nul face à Montpellier (1-1) ce samedi lors d'une rencontre comptant pour la 19ème journée de Ligue 1. Présent en conférence de presse après le match, Raymond Domenech a comparé ses deux premiers matchs à la tête des Canaris et a constaté une amélioration.

"Il y a du mieux dans le jeu. On s’est rassuré lors du premier match (face à Rennes, 0-0) sur l’organisation, le bloc et la récupération. On devait rajouter du jeu lors du deuxième match. Pour cela, il faut avoir confiance. Dans le jeu, notamment en seconde période, on a été plus performant à Montpellier que face à Rennes. C’était devant deux candidats à l’Europe. Je retiens la qualité de la seconde période, l’évolution et la progression de l’équipe" a déclaré l'entraineur nantais.