Nantes - Raymond Domenech débrieffe sa grande première

Pour son premier match avec le FC Nantes, Raymond Domenech a obtenu un bon point face au Stade Rennais (0-0). Si les Canaris n'ont pas encore montré grand chose offensivement, ces derniers ont au moins eu le mérite de se rassurer en défense. De quoi satisfaire le technicien nantais. "Au bilan comptable, ça ne fait qu'un point. Mais dans ce que j'ai vu dans l'envie, dans l'organisation, dans la solidité. L'envie d'être ensemble, de jouer ensemble contre une belle équipe. Cette équipe de Rennes a un vrai potentiel. Ce que j'ai gardé c'est ça. J’ai trouvé une équipe qui avait envie, qui s'est parlé, qui a joué ensemble, qui a défendu quand il fallait, qui a eu des possibilités de ressortir. Après un départ un peu timoré, on a commencé à se dire que c'était possible. J'ai bien aimé cette première dans l'envie" a-t-il déclaré.

Si Nantes n'a eu que 29% de possession de balle, Domenech n'est pas inquiet. "Si on avait pu le garder 90%, on l'aurait fait. Mais contre cette équipe c'est compliqué. On le savait, on savait qu'il fallait être capable de résister, de jouer. J'aurais bien aimé qu'on puisse le garder plus souvent, notamment durant les vingt premières minutes où on a tapé n'importe comment, on avait peur de jouer. C’est ce qu'il faut retrouver : la confiance. Ce match peut ramener de la sérénité. On a des joueurs capables de jouer, de construire. faut qu'ils en soient persuadés. J'ai le sentiment qu'on a mis la première pierre. Maintenant il faut continuer à améliorer le jeu" a-t-il lâché.