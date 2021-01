Nantes - Raymond Domenech dézingue (encore) le mercato d'hiver

Dimanche soir (21 heures, Stade de la Beaujoire), le FC Nantes fermera les portes de la 22ème journée de Ligue 1 avec la réception de l'AS Monaco. À deux jours de cette rencontre capitale pour des Canaris englués dans le bas du tableau, Raymond Domenech a tenu son traditionnel point presse d'avant-match en ce vendredi après-midi. S'il a bien évidemment évoqué la venue des Asémistes sur les bords de l'Erdre, l'entraîneur du FCN a aussi profité de son passage devant les journalistes pour dézinguer (encore) le mercato hivernal.

"On peut tout faire dans ce métier, mais je me suis rendu compte d'un truc, c'est qu'entre ce que veulent les entraîneurs et ce que décident souvent les agents, il y a un monde", a-t-il d'abord indiqué, avant de se montrer très critique à l'encontre de ce marché d'hiver : "J'attends lundi soir (Ndlr, la fermeture du marché) avec impatience, moi qui milite depuis des années en disant que ce mercato d'hiver est une aberration. On devrait le supprimer, car économiquement et sportivement, il n'a strictement aucun sens, aucun intérêt, à part des problèmes pour tout le monde, et je le maintiens encore plus. On devrait le limiter à un joueur, un joker en cas de blessure ou de manque, mais pas plus".