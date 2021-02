Nantes - Raymond Domenech ne veut pas céder à la panique

Après un peu plus d’un mois au sein du FC Nantes, Raymond Domenech n'a toujours pas remporté le moindre match avec les Canaris. L'ex-sélectionneur des Bleus, qui compte 4 nuls et 3 défaites, place le FCN dans une situation bien délicate avec une place de barragiste, à seulement 4 points de la lanterne rouge Nîmes. Après la rencontre face à Lille, perdue 2-0, Domenech a voulu se montrer rassurant, lui qui ne veut pas céder à la panique.

"Avec cette première mi-temps, on ne pouvait pas espérer grand-chose. On a la chance de ne pas prendre de but sur les occasions où ils auraient dû marquer, et on en prend deux (...) sur des erreurs grossières, grotesques même. Je ne m'explique pas la première période. On a été complètement absents, ça me dérange de voir à quel point on n'a pas existé. Heureusement, on a été capables de réagir, mais j'espère qu'un jour on sera capables aussi d'agir. On a essayé en deuxième période, mais l'adversaire n'était pas du genre à te laisser jouer. En première période, on n'a même pas essayé" explique Domenech. "La place de barragiste ? Il reste 14 matches, il faut prendre des points, c'est évident. On le sait, on le savait, ça se confirme, ça devient tendu, mais ne cédons pas à la panique. Il faut garder cette idée de vouloir jouer, de vouloir poser le jeu, de poser des problèmes à l'adversaire. Se tenir solide derrière et espérer marquer en contre, ça ne marchera pas."