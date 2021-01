Nantes - Raymond Domenech trouve le nul équitable

Troisième match et troisième nul de rang pour Raymond Domenech à la tête des Canaris. Ce dimanche après-midi, face au Racing Club de Lens, le FC Nantes a pendant longtemps cru tenir sa victoire mais a finalement été rattrapé en fin de match (1-1, analyse). Pour l'entraîneur nantais, il y a évidemment de la déception, mais le résultat de parité concédé dans cette rencontre de la 20ème journée de Ligue 1 lui semble plutôt logique au vu de la physionomie de la partie.

"Oui, il y a de la déception. On prend un but sur un corner, à dix minutes de la fin... Mais, globalement on ne peut pas dire que cela soit injustifié. C'est un point qui est à partager. On a eu de bons moments. Eux, ils ont montré toute leur qualité, comme depuis le début du championnat. Ils confirment aujourd'hui. C'est une équipe solide, qui gêne l'adversaire, qui provoque toujours. Il y a un côté frustrant, pour le moral cela aurait été bien. Mais sur le match, on ne peut pas se plaindre", a indiqué l'ancien sélectionneur des Bleus.