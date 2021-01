Nantes - Raymond Domenech voulait à tout prix retrouver un club

De retour aux affaires après dix ans et demi loin des terrains, Raymond Domenech va disputer son premier match ce mercredi face le FC Nantes contre Rennes (19h00). L'ancien sélectionneur de l'équipe de France a évoqué les raisons de son retour du haut de ses 68 ans au micro de Téléfoot.

"J’ai dit oui car j’avais l’envie de me retrouver sur le terrain depuis un moment déjà. (…) L’envie d’entraîner était plus forte que tout. Je n’ai pas réfléchi à tout ce qu’il y a autour, sinon on ne peut pas entraîner", a-t-il déclaré.