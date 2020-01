Nantes - Renaud Emond se présente

Transféré ce jeudi au FC Nantes en provenance du Standard de Liège, l'attaquant Renaud Emond (28 ans, 14 matchs de Jupiler Pro League, 7 buts) s'est présenté à la presse. Le Belge, qui arrive dans une équipe bien classée (5ème) mais en grande difficulté en attaque (17 buts seulement), compte apporter ses qualités au groupe de Christian Gourcuff.

"Je me bats pour mon équipe. Je fais un gros pressing sur la défense adverse, je fais beaucoup d’appels pour aider mes coéquipiers. Je suis un buteur, j’essaye de marquer le plus possible. C’est vrai que l’équipe ne marque pas beaucoup de buts. Je vais essayer d’apporter quelque chose de différent de ce qui existe dans le noyau pour marquer plus de buts et pour tuer les matchs un peu plus tôt" a-t-il déclaré.