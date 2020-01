Nantes - Sagna confirme l'intérêt des Canaris

Ce samedi matin, L'Equipe révélait un intérêt du FC Nantes pour Bacary Sagna. Libre de tout contrat depuis la fin de son aventure avec l'Impact Montréal le 1er janvier, le latéral français de 36 ans peut s'engager où il le souhaite. Dans l'émission Footissime sur RMC Sport, il a confirmé l'intérêt des Canaris à son égard.

"Tant que je me sens bien et en pleine forme je ne me mets pas de limites. [...] Il y a des clubs intéressés en MLS, en Turquie et un club français. Le FC Nantes ? Voilà c'est ça. Il y a eu un contact et je laisse faire mon agent. A eux de voir ce qu'il se passe de leur côté. J'ai envie de jouer, à Nantes ou ailleurs je veux" a-t-il glissé.