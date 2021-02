Nantes - Sébastien Corchia décrit l'effet Antoine Kombouaré

Pour la grande première d'Antoine Kombouaré sur le banc de touche du FC Nantes, les Canaris se sont imposés sur la pelouse du SCO Angers (1-3, analyse), dimanche après-midi, lors de la 25ème journée de Ligue 1. Auprès de RMC Sport, Sébastien Corchia (30 ans, 16 matches joués en championnat cette saison, 1 passe décisive), le défenseur latéral droit du FCN, a expliqué les apports du technicien kanak.

"Il a un discours très franc avec nous. Il nous a bougés, il nous est rentré dedans et ça nous a fait du bien parce qu'il a apporté cette combativité sur le terrain et cette discipline. On l'a vu sur le début de match contre Angers, on est tout de suite rentré dedans", a indiqué le numéro 24 des Jaune-et-Vert, qui ont mis fin en Anjou à une série noire de quinze matches de rang sans victoire en championnat.