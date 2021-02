Nantes - Slimani explique pourquoi il n'a pas signé au club

Aujourd'hui sous les couleurs de l'Olympique Lyonnais, Islam Slimani (32 ans) aurait pu revêtir la tenue jaune et verte du FC Nantes plus tôt dans sa carrière. En effet en 2013, l'attaquant algérien était proche de signer en Loire Atlantique, mais le transfert a capoté pour une histoire d'argent. Un épisode sur lequel est revenu le Fennec au micro de beIN Sport.

"Je suis une personne honnête et correcte. Si tu es honnête avec moi, je respecte. Mais si tu me manques de respect... Je ne pourrais pas jouer dans un club où quelqu'un me manque de respect. C'est pour ça que ça ne s'est pas fait. Je suis venu pour signer à Nantes, il y avait trop de choses qui ne collaient pas par rapport à ce dont on avait parlé avant. Après, j'ai signé dans un grand club qui est le Sporting." Sans doute un mal pour un bien pour Slimani qui a explosé au Portugal.