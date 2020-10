Nantes - Touré accepte la décision de Christian Gourcuff

Abdoulaye Touré était l'un des hommes forts du FC Nantes depuis plusieurs années. Relégué au rôle de remplaçant depuis le début de la saison, le Franco-Guinéen a révélé dans un entretien avec Ouest-France qu'il acceptait la situation.

"Je commence à avoir de l’expérience. Au début, c’était difficile à accepter car on veut toujours jouer. Je ne dis pas que ce n’est pas le cas aujourd’hui, mais avec un peu plus de maturité, d’expérience, on arrive à relativiser. Si le coach a décidé de me mettre sur le banc, c’est à moi de travailler et de prouver que je mérite ma place. Je respecte ses décisions. Si je suis sur le banc aujourd’hui, c’est que je ne fais pas mon travail comme il faut. A moi de me remettre en question" a déclaré le milieu défensif de 26 ans, avant d'expliquer qu'il continuait d'apporter à son groupe d'une autre manière. "Que je sois sur le terrain ou sur le banc, quand j’ai quelque chose à dire je le fais. Le groupe est assez jeune, tout le monde n’a pas énormément d’expérience. J’essaie d’apporter la mienne au quotidien, que je sois titulaire ou remplaçant" affirme le Canari.