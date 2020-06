Nantes - Un budget de 75 millions pour le FC Nantes

Malgré la crise du covid-19 et son impact sur les finances des clubs français, accentué par l'arrêt définitif des compétitions depuis début mars, le FC Nantes tient la marrée. C'est en tout cas le message qu'a souhaité véhiculer son directeur délégué Franck Kita, ce mardi en conférence de presse. "Financièrement, nous n'aurons pas de difficulté particulière. Notre budget va avoisiner les 75 millions d'euros", a-t-il précisé, soit 5 M€ de plus que pour l'exercice 2019-2020 (70 M€). "Mais ça sera une année particulière pour tout le monde, c'est une évidence. Et ce problème aurait pu être évité si on avait repris le championnat."

Sur le plan sportif, les hommes de Christian Gourcuff ont fait hier leur retour à la Jonelière pour des tests médicaux. Un groupe de vingt-huit joueurs reprend l'entraînement ce mardi.