Nantes - Un effectif décimé pour la reprise !

Avec quelle équipe le FC Nantes se présentera-t-il à la reprise de la Ligue 1, dans huit jours (samedi 22 août à 17h) à Bordeaux ? La question reste entière, mais Christian Gourcuff n'aura pas pléthore de solutions. Alors que son équipe jouera demain face au Havre son dernier match de préparation, elle se retrouve décimée pour plusieurs raisons. Le coronavirus, d'abord, qui a infecté pas moins de cinq joueurs : Denis Petric, Jean-Charles Castelletto, Marcus Coco et Randal Kolo Muani doivent encore passer des tests cardiaques avant de reprendre l'entraînement, tandis que Ludovic Blas est toujours confiné, selon RMC Sport.

Du côté de l'infirmerie, Molla Wagué et Mehdi Abeid ne reviendront pas sur les terrains avant plusieurs semaines, tandis que Roli Pereira de Sa est en phase de reprise et qu'Anthony Limbombé s'est blessé hier à l'entraînement. A l'heure actuelle, Gourcuff ne pourrait compter que sur deux gardiens et dix-neuf joueurs de champ. Les Canaris sont déplumés.