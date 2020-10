Nantes - Waldemar Kita charge l'arbitrage français

Avec un seul succès, conjugué à deux nuls et trois défaites, le FC Nantes n'a clairement pas réussi son début de saison 2020-2021 en Ligue 1, pointant à une très décevante seizième place du classement (5 points). Pour Waldemar Kita, le président des Canaris, cette mauvaise entame de championnat peut, en partie, s'expliquer par le niveau de l'arbitrage français. C'est, en tout cas, ce que le dirigeant du club des bords de l'Erdre a affirmé dans un entretien accordé ce vendredi au quotidien L'Equipe.

"On n’est pas aidés par l’arbitrage, je suis obligé d’en parler. Je pense que je ne suis pas le seul président à me poser beaucoup de questions sur l’arbitrage", a lancé le patron des Jaune-et-Vert dans les colonnes de nos confrères, et d'ajouter : "Il va falloir quand même travailler sur ce dossier, parce qu’une décision prise à la légère peut avoir de graves conséquences économiques. Même le directeur de l’arbitrage le dit. Nous, aujourd’hui, on devrait avoir au minimum 4 ou 5 points de plus".