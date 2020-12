Nantes - Waldemar Kita explique le licenciement de Gourcuff et précise le profil du prochain coach

Quatorzième de Ligue 1 après 13 journées, le FC Nantes va se battre pour le maintien jusqu'à la fin de la saison. Waldemar Kita, le président du FC Nantes, a donc décidé de licencier Christian Gourcuff en début de semaine. Mais le dirigeant l'assure à L'Equipe, il n'avait "pas l'intention de s'en séparer". "J'ai eu du mal à décider car j'aime l'homme, je continue à dire que c'est un mec respectueux, un super entraîneur, très intéressant sur le plan intellectuel et du football, et je veux lui tirer un grand coup de chapeau. Malheureusement, la vie évolue, on doit s'adapter [...] Il n'y a pas que les résultats, le problème c'est la façon dont l'équipe a rendu son âme contre Strasbourg (0-4, dimanche)".

Le dirigeant nantais explique qu'il n'a pas de plan B et revient sur la mission de Patrick Collot. "Si j'avais eu un plan B, j'aurais pris ce plan B, il a fallu décider dans l'urgence, c'était la meilleure solution. Le problème de Patrick Collot c'est qu'il n'est pas diplômé, donc on a un mois pour trouver un entraîneur, sinon c'est 25 000 euros d'amende par match. Et le prête-nom ce n'est pas une solution : le prête-nom doit, je le rappelle, parler à la presse, être sur le banc de touche, etc". Kita prévient le prochain coach, il devra finir seul. "Le staff actuel connaît la réalité du terrain et l'effectif. Le prochain viendra seul. Sincèrement, c'est la meilleure solution".