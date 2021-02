Nantes - Waldemar Kita se voit rester encore plusieurs années à la tête des Canaris

Le FC Nantes traverse une saison compliquée. Les Canaris luttent depuis plusieurs mois pour se maintenir en Ligue 1 et se trouvent actuellement à la place de barragiste (18èmes, 22 points) après 25 journées de championnat. Si les joueurs et entraineurs peuvent parfois être critiqués, c'est surtout un homme qui est tenu responsable de la situation actuelle du club : Waldemar Kita. Alors que de nombreux détracteurs souhaitent le voir vendre le club, l'actuel propriétaire du FC Nantes a avoué dans un entretien accordé à L'Equipe qu'il comptait rester encore un moment en poste.

"Si je m’imagine encore président de Nantes dans 5 ou 10 ans ? Du moment que j'ai le cerveau et le physique, oui. Et n'oubliez pas une chose, quand même : il y a un type qui prend tout ça à cœur et qui a envie de tenir, c'est mon fils (Franck Kita, actuel directeur général délégué). Je sais que je suis le diable et que lui c'est un agneau mais quand il reprendra le club, ce sera sûrement un peu différent, il gérera peut-être mieux que moi" a déclaré l'homme d'affaires franco-polonais.