Naples - Gennaro Gattuso confirmé à son poste d'entraîneur

Arrivé en décembre dernier sur le banc de touche des Partenopei, au lendemain de l'éviction de Carlo Ancelotti, Gennaro Gattuso sera toujours l'entraîneur du Napoli, récent vainqueur de la Coupe d'Italie, la saison prochaine. Son président, Aurelio de Laurentiis, l'a assuré ce lundi, pleinement satisfait par le bon travail réalisé par le technicien de 42 ans.

"Avec les footballeurs, je n'ai généralement pas beaucoup de sujets à partager, mais avec lui, vous pouvez parler de tout. Il est satisfait sur le plan personnel et financier. Il fait partie de ceux qui exercent leur métier par amour et qui donnent toujours le meilleur d'eux-mêmes", a lancé le dirigeant napolitain au sujet de l'ancien milieu de terrain international italien (72 sélections, 1 but).