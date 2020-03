Naples - Koulibaly n'ira pas au clash avec sa direction

Victime de deux blessures, la première en fin d'année dernière et l'autre quelques jours après son retour à la compétition, Kalidou Koulibaly vit une saison difficile à Naples. Outre son faible temps de jeu (15 matchs en Serie A), le roc sénégalais était également en première ligne lors des conflits entre joueurs et dirigeants en début de saison. De l'eau a coulé depuis et la situation s'est stabilisée, pourtant, un départ n'est toujours pas à exclure pour l'ancien messin. Mais pas à n'importe quel prix.

Selon le média italien Il Mattino, le défenseur central napolitain s'est récemment entretenu avec son président, Aurelio de Laurentiis, et lui a affirmé qu'il ne forcerait pas son départ l'été prochain. Lié au club jusqu'en juin 2023, Koulibaly ne serait pas opposé à l'idée d'enchaîner une septième saison avec Naples. Courtisé par plusieurs grosses écuries l'été dernier, dont le Paris Saint-Germain, l'international sénégalais est estimé entre 70 et 80 millions d'euros par son président.