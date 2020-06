Naples - L'émotion de Gattuso après la qualification pour la finale

Après trois mois d'arrêt, le football italien a repris vendredi soir avec la demi-finale retour de la Coupe d'Italie entre la Juventus et l'AC Milan (0-0, 1-1). Samedi soir, Naples et l'Inter Milan ont enchaîné et les Napolitains ont obtenu le second ticket pour la finale grâce à un match nul suffisant pour les envoyer à Rome (1-1, 2-1 au cumulé). Après la rencontre, Gennaro Gattuso a dédié cette qualification à sa famille et surtout à sa soeur Francesca, décédée il y a une dizaine de jours des suites d'une longue maladie.

"Le but de Mertens nous a libérés après une période où la fin du monde s'est produite. Je remercie le monde du football, c'est une qualification pour la finale de la Coupe d'Italie que je dédie à mes parents et à ma sœur Francesca, nous étions très proches d'elle. Et merci aux gars pour la joie qu'ils m'ont donnée aujourd'hui" a-t-il déclaré.