Naples - La prolongation de Mertens est imminente

Comme annoncé le mois dernier, Dries Mertens (33 ans) va continuer l'aventure avec le Napoli. Arrivé au club en 2013, l'attaquant belge a trouvé un accord pour une prolongation de contrat de deux ans, soit jusqu'en juin 2022, comme l'indique Sky Sports ce vendredi. L'ancien du PSV a notamment refusé une offre de Chelsea il y a quelques semaines. Quelques détails administratifs doivent encore être réglés entre les avocats du joueur et les dirigeants du club mais l'officialisation de la prolongation de contrat de l'international Diable Rouge devrait intervenir dans les prochains jours.

Dries Mertens will sign a new contract with Napoli: confirmed and here we go! Total agreement reached until June 2022. Paperworks time between the club and Mertens lawyers. He decided to stay - refused Chelsea bid some weeks ago. Official announcement soon.🔵 @SkySport #transfers