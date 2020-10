Naples - Le président de la région très remonté contre la Juventus

Initialement programmée dimanche dernier, la rencontre entre la Juventus et Naples n'a finalement pas pu se tenir. Plusieurs cas positifs au sein de l'effectif napolitain n'ont pas permis aux hommes de Gennaro Gattuso de se déplacer dans le Piémont. Les joueurs turinois étaient quant à eux bien présents sur la pelouse du Juventus Stadium, et après plusieurs minutes d'attentes, la Vieille Dame a été déclaré vainqueur par forfait. Presque une semaine plus tard, certains Napolitains n'ont toujours pas digéré cette défaite sur tapis vert.

"La Juventus, à travers les mots du président Agnelli, a fait une déclaration douloureuse et embarrassante. Si je m'étais comporté comme ça, j'aurais perdu mon honneur sportif. Que reste-t-il dans ces attitudes de l'esprit sportif ? Parlons-nous encore de sport ? Parlons de sport, de valeurs sportives, de loyauté et du respect de l'adversaire" a déclaré Vincenzo De Luca le président de la région de Naples dans La Gazzetta Dello Sport. "Si on avait joué, Cristiano Ronaldo aurait peut-être été positif une semaine plus tard. Nous aurions fait les gros titres du New York Times" a-t-il conclu.