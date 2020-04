Naples - Le prix de Fabian Ruiz fixé

Il y a quelques jours, Fabian Ruiz a célébré ses 24 ans en pleine période de confinement. Malgré un contrat courant jusqu'en juin 2023 à Naples, le milieu de terrain pourrait ne plus jamais porter le maillot du club italien. Recruté en 2018, l'Espagnol s'est rapidement imposé en Italie et ses qualités ont été remarquées par les plus grands clubs européens. Malgré une saison 2019-2020 moins convaincante, son talent reste indéniable et l'intérêt de ses courtisans n'a pas diminué.

Parmi ceux-là, le Real Madrid et le FC Barcelone sont les deux clubs dont le nom revient avec insistance. Or, le joueur ne serait pas opposé à un départ et les Partenopei pourraient accepter un transfert. Alors que sa valeur est estimée entre 90 et 120 millions d'euros par le CIES, la Gazzetta dello Sport révèle que le club napolitain aurait fixé son prix à 60 millions d'euros, soit le double de son prix d'achat. Les intéressés savent à quoi s'en tenir.