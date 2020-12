Naples - Le stade rebaptisé au nom de Diego Armando Maradona

Depuis dix jours, le monde du football pleure la disparition de Diego Armando Maradona, mais une ville a plus de difficultés que les autres à sécher ses larmes. Entre 1984 et 1991, la légende argentine a porté le maillot du Napoli et a surtout ébloui de son talent la pelouse du stade San Paolo. Ce même stade qui l'a rendu légendaire portera désormais son nom.

En effet, ce vendredi, la ville de Naples a officiellement annoncé que l'enceinte se nommerait dorénavant le stade Diego Armando Maradona. "Maradona est le plus grand joueur de tous les temps. (...) Avec son génie et son talent, il a honoré ce maillot pendant 7 ans, lui offrant deux scudetti et une Coupe de l'UEFA. En retour, l’amour est éternel et inconditionnel" lit-on dans le communiqué. Il ne reste plus qu'au préfet de la région de Campanie d'autoriser ce changement de nom.