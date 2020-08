Naples - Le tacle de Gennaro Gattuso à ses joueurs

Malgré un match nul à l'aller (1-1), Naples n'a pas fait le poids face au FC Barcelone hier soir (1-3, résumé), et a été éliminé de la Ligue des Champions. Invité à réagir en conférence de presse à la suite du match, l'entraîneur napolitain, Gennaro Gattuso, satisfait par la prestation globale de son équipe, a tout de même fait quelques reproches à ses joueurs.

"J'ai beaucoup de regrets pour la demi-heure de black-out que nous avons eue. On a fait des erreurs très graves à ce moment-là" a-t-il regretté au micro de Sky Italia. "Mais à part ça, on a fait le match qu'on devait avec une grande personnalité. On a mis en difficulté le Barça. J'ai des joueurs forts, mais pour être de grands joueurs on doit montrer une mentalité différente de celle qu'on a montrée parfois ces six derniers mois" a-t-il lâché avant d'ajouter : "mais on a eu deux fois plus d'occasions donc je suis très satisfait de la prestation".