Naples - Les mots très forts de Gattuso après la nouvelle défaite

Mais que se passe-t-il à Naples ? Un peu plus d'un mois après le licenciement de Carlo Ancelotti, remplacé dans la foulée par Gennaro Gattuso, force est de constater que la situation ne s'est pas améliorée. En championnat, les Napolitains ont enchaîné une troisième défaite de rang samedi, face à la Fiorentina (0-2). Avec ce huitième revers de la saison en Serie A, Naples se retrouve à 14 points de l'AS Rome, 4ème. Rongé par un sentiment de honte, Gattuso a tenu des mots très forts après la défaite.

"On a touché le fond. Je demande pardon aux tifosi, nous avons été horribles. On a l’impression qu’on se connaît depuis ce matin. On est une équipe malade et sans âme. L’équipe a décidé d’aller en mise au vert. La performance était gênante, il faut s’excuser auprès des fans et de la ville. Il est difficile d’expliquer l’absence d’évolution par rapport aux trois premiers matchs de ma gestion" a-t-il déclaré.