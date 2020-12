Naples - Lorenzo Insigne se tatoue le visage de Maradona (video)

La disparition de Diego Armando Maradona le 25 novembre dernier a donné lieu à une série d'hommages partout à travers le monde. Tous les clubs et amoureux du ballon rond font honneur à la légende du football argentin depuis maintenant trois semaines. Mais il y a des lieux comme à Naples où le décès d'El Pibe de Oro a eu un impact plus violent qu'ailleurs sur la ville et ses habitants.

Le stade San Paolo va d'ailleurs être rebaptisé au nom de la légende mais ce n'est pas le seul hommage qui a été rendu dans la région de Campanie. Lorenzo Insigne s'est fait tatouer le visage d'El Diez sur le bras cette semaine.