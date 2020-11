National - Imbroglio autour du Red Star

Alors qu’elle se déplaçait sur la pelouse de Sète dans le cadre de la 6ème journée de National pour conserver sa belle 2e place au classement, la formation du Red Star a commis une erreur improbable. Le Parisien annonce que l'équipe visiteuse, normalement privée de Théo Sainte-Luce, Maxime Sivis et Nathan Bizet, ne l’était finalement pas. En tout cas, les trois hommes n'étaient pas indisponibles pour ce match.

En effet, les dirigeants du Red Star ont pensé que leurs trois joueurs devaient purger leur match de suspension ce vendredi, mais ces derniers auraient donc pu disputer cette rencontre. D’autant plus que ces trois joueurs sont toujours considérés comme suspendus par la Fédération et ne pourront donc pas être alignés mardi lors d’un match en retard contre Avranches. De plus, expulsé dès la 19e minute, Ousmane Sidibé sera également absent de la partie. Une bien mauvaise nouvelle pour le dauphin de Bastia qui sera donc privé de quatre de ses éléments.