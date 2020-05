Premier et deuxième de National, Pau et Dunkerque joueront en Ligue 2 la saison prochaine, a annoncé la Fédération Française de Football, ce jeudi, actant leur montée après l'arrêt définitif du championnat de troisième division en raison de la pandémie du coronavirus. En bas de tableau, Le Puy Foot 43 (15ème), l'AS Béziers (16ème), le Gazélec Ajaccio (17ème) et le SC Toulon (18ème) sont relégués en National 2.