Newcastle - Le club bientôt racheté ?

Treizième de Premier League avant l'arrêt des compétitions, Newcastle pourrait être fortement impacté par la crise économique liée à la situation sanitaire. Selon les révélations faites par The Guardian ce mardi, le club serait sur le point d'être racheté suite aux difficultés financières rencontrées par son propriétaire, Mike Ashley. Les Magpies devraient être vendus à un consortium dirigé par Amanda Staveley contre une somme avoisinant les 400 millions d'euros. D'après le média britannique, plusieurs documents témoignant des négociations entre les deux parties auraient d'ores et déjà été déposés à la Companies House, ce qui équivaut au registre des commerces et des sociétés.

Le rachat pourrait se faire en deux temps. Un premier versement de 230M€ serait réalisé, suivi d'un second de 172M€. Ce dernier pourrait être étalé sur une période de 5 ans. Amanda Staveley, propriétaire de PCP Capital Partners, pourrait être épaulée par les frères Reuben, deux milliardaires britanniques, ainsi que le fonds d'investissement saoudien (PIF). Ce dernier pourrait être investi dans le club à hauteur de 80%, tandis que les 20% restants seraient partagés entre les frères Reuben et PCP.