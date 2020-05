Newcastle - Pochettino laisse la porte ouverte à une arrivée

Libre depuis son départ de Tottenham en novembre dernier, Mauricio Pochettino pourrait reprendre du service très prochainement. Ces dernières semaines, le nom de l'entraîneur argentin est évoqué à Newcastle où il serait la priorité des investisseurs candidats au rachat du club. Le technicien de 48 ans a évidemment entendu parler de cet intérêt des Magpies à son égard. Lors d'une interview accordée à Sky Sports, il a laissé la porte grande ouverte pour faire son grand retour en Premier League.

"Le problème est de savoir quels sont les clubs de ce top six. Il change tout le temps. Tottenham n'est pas dans le top six, Arsenal non plus. Vous devez respecter tous les clubs. Ils travaillent tous et investissent de l'argent. Chaque saison, les clubs ont l'ambition d'être dans le top six ou le top quatre. Je ne pense pas qu'il faille sous-estimer un quelconque club" a-t-il déclaré. Des propos qui devraient être reçus avec enthousiasme du côté de St James Park.