Newcastle - Un nouveau candidat au rachat de Newcastle !

Alors que le rachat de Newcastle contre près de 340 millions d'euros par le fonds d’investissement public saoudien (PIF), détenu par le Royaume d'Arabie saoudite, semblait plus proche que jamais, le Daily Mirror annonce aujourd'hui qu’un concurrent américain pointe le bout de son nez dans ce dossier. Il s’agit du richissime homme d'affaires Californien, Henry Mauriss, propriétaire de chaînes de télévision américaines, qui peut nourrir de l'espoir dans ce dossier.

En effet, la proposition de rachat par le PIF avait provoqué de vives contestations et oppositions de la part de plusieurs ONG, qui avaient fait part de leurs inquiétudes auprès des dirigeants de la Premier League concernant le respect des droits de l'homme en Arabie Saoudite. Et malgré une avance non remboursable de 19,5 millions d'euros déjà effectuée par le prince héritier Mohammed Bin Salman (à la tête du PIF), les dirigeants du championnat anglais sont maîtres du dossier. Ces derniers vont l'examiner avant d'éventuellement valider le rachat ou non. En attendant cette décision, Henry Mauriss, en contact depuis l'an dernier avec l'actuel propriétaire des Magpies, Mike Ashley, reste à l'affût en cas d'échec dans la transaction. Il serait prêt à dépenser un montant similaire à celui proposé par les Saoudiens pour devenir propriétaire du club.