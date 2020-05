Newcatle - Rachat du club : Steve Bruce veut faire ses preuves

Le rachat de Newcastle par le fonds d'investissement public saoudien (PIF) se précise et de nombreux noms circulent déjà à l'approche du prochain marché des transferts. De très grands joueurs ont été associés au club anglais récemment, à l'instar d'Edinson Cavani, de Philippe Coutinho, ou encore d'Adrien Rabiot pour ne citer qu'eux, mais également celui d'un très grand entraîneur. Mauricio Pochettino serait effectivement la priorité des futurs dirigeants dans le cadre de leur nouveau projet sportif. Pourtant, un entraîneur est déjà bien en place chez les Magpies, l'expérimenté Steve Bruce est en poste depuis 2019. L'actuel coach a d'ailleurs exprimé sa volonté de "faire partie du nouveau projet" au micro de Sky Sports.

Bruce confie même avec enthousiasme qu'il "adorerait prendre part" et avoir "sa chance" au cœur de ce projet sportif ambitieux. Il est même "confiant d'être capable" de relever ce grand défi, et affirme qu'il se donnerait les moyens d'y parvenir. En attendant de savoir si les nouveaux dirigeants l'incluront dans leurs plans, il déclare "poursuivre (son) travail et (se) retrousser les manches en essayant d'obtenir des résultats qui feront avancer le club". Pour rappel, Newcastle a retrouvé la Premier League en 2017, et se situe cette saison à la 13ème place du classement.