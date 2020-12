Nice - "Je vais continuer à me battre" assure Patrick Vieira

L'OGC Nice s'est incliné (2-3) face au Bayer Leverkusen ce jeudi soir lors de la 5ème journée de Ligue Europa. Comme depuis le début de saison, les Aiglons ont craqué mentalement. S'ils sont revenus par deux fois au score, ils ont à chaque fois concédé un but dans les minutes qui ont suivies. Des matchs qui se suivent et se ressemblent pour des Niçois qui sont désormais éliminés de coupe d'Europe. Présent en conférence de presse après la rencontre, Patrick Vieira est revenu sur l'échec de son équipe dans cette campagne européenne.

"On avait de bonnes intentions dans cette compétition. On s'est peut-être vu trop beaux. Ce qu'on a fait est insuffisant pour sortir de notre groupe. On a énormément de choses à travailler pour être plus ambitieux. (...) On parle de Leverkusen, qui a l'habitude de jouer les Coupes d'Europe. Ineos est un projet qui débute. Pour être dans la compétition avec ces équipes-là, il faut passer par des phases. Ça ne remet pas en cause le projet, les ambitions du club, mes ambitions personnelles. Mais c'est sûr qu'on a quelques années de retard par rapport à Leverkusen. Il y a des étapes à franchir et il faut qu'on les accepte par rapport aux jeunes joueurs qu'on a" a déclaré le technicien azuréen. Interrogé sur sa capacité à redresser la barre, Patrick Vieira paraissait sûr de de lui. "Si vous posez la question, c'est que vous en doutez. Vous en doutez ou pas ? Bien sûr que c'est dur à vivre. On est dans le dur, mais bien sûr que j'ai la force, l'envie. Est-ce que je vais continuer à me battre ? Je vais continuer à me battre. Je ne peux pas être plus clair" a affirmé l'ancien international français.