Nice - Adrian Ursea : "Ma crainte ? S'installer dans une forme de confort"

Après la victoire 2-1 face à Nîmes, Adrian Ursea a eu la victoire modeste. Le technicien niçois vient d'enchainer deux victoires consécutives mais estime que ses hommes doivent "mieux gérer" les émotions.

"C’est une victoire à l’arraché, très difficile à obtenir. Cela s’est joué à peu de choses et aurait pu tourner en faveur de Nîmes. On est content d’avoir pris trois points. On a de bonnes périodes mais d’un coup on peut perdre le fil. C’est à l’image de nos matchs, on peut hausser parfois notre niveau. Il faut mieux gérer nos émotions. Nîmes s’est créé beaucoup d’occasions. Je n’ai pas ressenti de relâchement, juste un manque de maîtrise. Ce n’est jamais évident d’évoluer face à une équipe avec un bloc bas et très performante en contres. Avant le match, je n’ai pas été critique envers l’équipe. J’ai tiré la sonnette d’alarme, l’équipe l’a bien perçu, en témoigne notre excellente entame de match. On s’est bien battu, on doit maintenant trouver de la continuité. Ma crainte, c’est de s’installer dans une forme de confort. Claude-Maurice? Il était à la recherche de ce but, ça vient couronner ses bonnes performances. Benitez ? J’espère que l’équipe lui donnera moins l’occasion de briller (sourires)" a-t-il déclaré.