Nice - Adrian Ursea : "On a des regrets, de la frustration"

Battus en fin de match par le Paris Saint-Germain (2-1), l'OGC Nice a néanmoins longtemps dominé dans le jeu au Parc des Princes. Présent en conférence de presse après la rencontre, l'entraineur des Aiglons Adrian Ursea a évoqué des regrets sur ce match. "On a des regrets, de la frustration. Mais on est dans le foot professionnel. Malgré les bonnes choses qu'on a faites en 2e période, malgré le fait qu'on méritait le nul, le foot professionnel se joue sur les résultats. Malheureusement, c'est une défaite. J'aimerais souligner la montée en puissance de l'équipe, on a vu de belles choses. On veut s'appuyer sur ce qu'on a fait en 2e période, en sachant qu'on n'est toujours pas sortis d'affaire. Je sens qu'il y a plus de confiance, et c'est ce qui m'intéresse. On était bien équilibrés, les deux défenseurs centraux (Saliba et Todibo) apportent beaucoup de tranquillité, de sérénité. On sent qu'on joue mieux, mais maintenant il faut prendre du concret, des points", a confié le technicien roumain, avant d'évoquer la rencontre du PSG face à Barcelone mardi.

"Paris avait peut-être autre chose en tête, c'est difficile de jouer un match de Championnat avant la Ligue des champions. J'aime beaucoup ce que dégage cette équipe. C'est dommage que Neymar et Di Maria (blessés) rateront le match à Barcelone. Je paye le billet pour voir des joueurs comme ça", a-t-il conclu.