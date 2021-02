Nice - Adrian Ursea : "Une déception de plus"

L'OGC Nice vient d'enregistrer une troisième défaite consécutive en Ligue 1, ce dimanche, face à Metz (1-2). Comme à Marseille, les Aiglons ont une nouvelle fois payé leur mauvaise première période, où ils ont encaissé deux buts. Si une réaction est survenue en deuxième mi-temps, Adrian Ursea, l'entraîneur niçois, a adopté un discours fataliste en conférence de presse.

"Une déception de plus, malheureusement. Avec de mauvaises mi-temps qui se répètent. Comme à Marseille, nous avons été à côté de nos pompes dans les 45 premières minutes. Je n'ai pas d'explication. Nous n'avons pas réussi à faire ce qu'on avait prévu et travaillé. À partir de là, c'est compliqué. On a invoqué l'esprit de révolte à la pause avec les joueurs. On était plus présentables et plus présents dans les 16 mètres lorrains après la pause. Il y avait de la densité et il aurait fallu de la lucidité et du timing" explique-t-il, avant de balayer, toutefois, l'idée de se battre pour le maintien. "Nous n'avons pas su y mettre les ingrédients nécessaires même si nous avons su provoquer un penalty. Je ne pense pas qu'on soit dans la lutte pour le maintien. Nous sommes dans la difficulté. Ce ne sont pas nos victoires en Coupe de France à Nîmes et devant Angers qui ont changé notre situation. Il faudrait déjà faire des matches complets pour espérer faire des résultats. S'il faut hausser le ton, on le fera. Mais, je ne suis pas sûr que cela suffise".