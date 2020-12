Nice - Adrian Ursea est fier du caractère affiché par ses jeunes

Au courage, l'OGC Nice a arraché un précieux succès sur la pelouse du Nîmes Olympique (2-0), malgré une infériorité numérique à l'heure de jeu. Les Aiglons ont inscrit leurs deux buts dans les dix dernières minutes grâce à Ndoye et Claude-Maurice, de quoi satisfaire Adrian Ursea, l'entraîneur.

"J'ai un sentiment de satisfaction. On a stoppé notre mauvaise série. On n'a pas pris de but. On s'est produit des occasions et l'on a inscrit deux buts. Cela n'a pas été facile, notre groupe était diminué, mais ces jeunes ont montré beaucoup de caractère et rempli leur mission. Ils ont saisi leur chance. Je sentais avant ce match des ondes positives et une grosse détermination de ce groupe. Je ne me suis pas trompé. On ne va pas commencer à bomber le torse. Ce n'est qu'un succès que l'on va savourer, mais il y a un autre match qui nous attend samedi contre Lyon" a-t-il déclaré en conférence de presse.