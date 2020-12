Nice - Adrian Ursea pointe du doigt le manque de confiance des Aiglons

Accroché par le FC Lorient (2-2) hier, l'OGC Nice a confirmé sa très mauvaise période malgré une 12ème place au classement. Alors que les Aiglons menaient 2-0 à la mi-temps, ces derniers ont complètement craqué dans le second acte et se sont fait rejoindre. Après la rencontre, Adrian Ursea a eu des mots durs sur la confiance de ses joueurs, complètement inexistante.

"On est en manque flagrant de confiance. Je n'ai jamais considéré qu'on en était sorti. J'avais insisté sur ce point à mon arrivée. On est toujours dedans. On se met la pression, le pied tremble, la passe n'arrive pas. Même en première période, on n'a pas eu le contrôle de la rencontre. Le pressing haut lorientais nous a gênés. On n'a pas fait ce qu'il fallait" explique Ursea. "Nous n'avons que deux occasions, deux buts. Il aurait fallu jouer plus direct. Lorient a fait le nécessaire, tout simplement. On sort émoussé de cette période avec plusieurs blessés. Youcef Atal est sorti à la mi-temps par précaution. Mon souci est comment amener le groupe à s'accrocher à quelque chose qui fonctionne. Cela n'a pas été le cas ce soir (mercredi) devant Lorient."