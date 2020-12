Nice - Adrian Ursea réagit à sa première sur le banc

Ce dimanche, le nouvel entraîneur de Nice Adrian Ursea a dirigé son premier match sur le banc Rouge et Noir face au Stade de Reims. Après le match nul de son équipe (0-0), le technicien roumain s'est exprimé sur la prestation de ses joueurs.

"Je ne peux pas vous dire que je suis satisfait de ce point. On joue toujours pour marquer des buts en espérant remporter la victoire à la fin. Ceci dit, au vu la situation, il s’agit principalement de donner de la confiance aux joueurs, donc c’est un point qui comptera beaucoup pour leur confiance. Maintenant, il va falloir qu’on récupère, qu’on récupère nos blessés et qu’on puisse attaquer au mieux les autres matchs. Après, il faut que j’analyse le match pour voir ce qui a bien été. Le point de départ de la suite sera de s’appuyer sur ce qu’on a fait de bien ce soir. Laissez moi digérer ça, je vais analyser et on va sortir nos points forts sur lesquels s’appuyer pour la suite", a confié l'entraîneur des Aiglons.