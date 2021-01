Nice - Adrian Ursea savoure sa victoire face à Lens

L'OGC Nice s'est imposé sur la plus petite des marges (0-1) face au RC Lens ce samedi après-midi dans une rencontre comptant pour la 21ème journée de Ligue 1. Ces trois points ont été obtenus dans la douleur mais mettent fin à une série de cinq matchs sans victoire. Présent en conférence de presse après la rencontre, Adrian Ursea n'a pas pu cacher sa joie.

"Toute victoire fait du bien, particulièrement celle-ci après la semaine que nous venons de passer, avec la visite de nos supporters au centre d’entraînement. Cette victoire fait plaisir. Vu le scénario des matches précédents durant lesquels il me semblait qu’on s’était pas mal livrés, on s’était dit qu’on avait besoin de se rassurer défensivement, qu’il fallait retrouver des vertus de solidité, de solidarité, que l’on retrouve un collectif. Quand on travaille en bloc, cela revient à la surface. Je pense que toutes les discussions en interne et les messages transmis par les supporters ont joué un rôle, mais c’est surtout que les joueurs ont pris conscience de la situation. Le seul endroit où ils pouvaient parler, c’était le terrain et ils l’ont bien fait. Ce match me donne des éléments pour le futur. Ce n’était pas un match extraordinaire à voir mais il est important pour nous" a déclaré le technicien niçois.