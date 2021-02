Nice - Adrian Ursea se satisfait de la performance de ses joueurs face à Rennes

L'OGC Nice a mis un terme à sa série de trois défaites consécutives en s'imposant (1-2) sur la pelouse de Rennes lors de la 27ème journée de Ligue 1. Au-delà de la victoire, les Aiglons ont livré une prestation intéressante avec des joueurs qui étaient portés vers l'avant et qui ont constamment tenté de produire du jeu. Une performance qu'attendait Adrian Ursea depuis quelques temps.

"Depuis un moment oui. On a vu une équipe très bien entrer dans le match. Elle a fourni 30 minutes de très bonne facture. On a été présents offensivement et défensivement. On a posé pas mal de problèmes à Rennes. Tous les efforts ont été couronnés de succès. On est assez contents, ce soir. J'ai fait des ajustements depuis le mois de décembre. C'est le rôle de mon staff. Ce soir, ça nous a bien réussis. On voulait les mettre en difficulté, surtout côté droit" a déclaré le technicien niçois.