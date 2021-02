Nice - Adrian Ursea veut "rester humble"

Après le large succès contre Angers (3-0), l'entraîneur de l'OGC Nice Adrian Ursea n'a pas voulu en rajouter en conférence de presse, malgré la très bonne performance de ses hommes.

"C'est un match complet du début à la fin. Il en appelle d'autres. C'est une performance intéressante, mais il faut rester humble. On ne s'est pas affolé dans les mauvaises passes. On ne va pas s'exciter après cette victoire. Angers nous a donné un gros coup de pouce pour l'ouverture du score (marqué contre son camp par Doumbia). Notre deuxième but vient, lui, sur un bel enchaînement (...) La charnière Saliba-Todibo a donné de la confiance et de la stabilité à la défense et donc à l'équipe sur le plan défensif comme sur les relances. Myziane Maolida (un but et une passe décisive) méritait de jouer. Il aurait été sur la pelouse sans doute à un autre poste si Kasper Dolberg avait été disponible. Il s'entraîne vraiment bien depuis quelques semaines après avoir eu blessure sur blessure. Nous dédions cette victoire à Jeff (Reine-Adelaïde victime de 2 ruptures ligamentaires à ses deux genoux en 13 mois), à Kasper opéré dimanche d'une appendicite et à notre président affecté par le Covid-19", a confié le technicien roumain.