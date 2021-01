Nice - Adrian Ursea veut ne "surtout pas abandonner"

Suite à la lourde défaite de Nice à domicile contre Bordeaux (0-3), l'entraîneur des Aiglons Adrian Ursea s'est montré "mécontent de la situation", tout en évoquant son intention de ne pas abandonner.

"Lorsqu'on fait des choses moins bien comme ce soir, on est punis sévèrement, c'est ça qui nous fait mal. Lorsqu'on travaille avec la pression, le doute est bien présent, on a l'impression que l'on avance d'un pas et puis on recule de deux (...) On est les premiers à être mécontents par rapport à la situation, il s'agira de continuer d'avancer malgré la difficulté de la tâche, et surtout pas abandonner. Il faut rester lucide", a confié le Roumain.