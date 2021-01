Nice - Altercation entre deux joueurs à l'entraînement

Souvent stigmatisés pour leur manque de caractère, les Aiglons en ont montré un peu plus lors d'une séance d'entraînement. Selon L'Equipe, une échauffourée a eu lieu à l'entraînement de l'OGC Nice entre Stanley Nsoki (21 ans) et Dan Ndoye (20 ans). Le défenseur et l'attaquant ont dû être séparés, précisent nos confrères, qui concluent qu'aucune sanction ne sera prise par le club azuréen. Les deux joueurs pourront donc prétendre au déplacement sur la pelouse du Stade Brestois 29, mercredi soir (19 heures, Stade Francis-Le Blé), lors de la 18ème journée.