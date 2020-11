Nice - Amine Gouiri évoque la comparaison avec Benzema

Le Niçois Amine Gouiri (20 ans) va disputer son premier derby contre Monaco ce dimanche (17h). Mais l'ancien lyonnais a connu l'odeur des derbys, notamment celui face à Saint-Etienne. L'attaquant du Gym s'est livré au quotidien L'Equipe sur son début de saison, ainsi que sur sa formation à Lyon.

Cet été, Amine Gouiri a quitté son club formateur, l'Olympique Lyonnais, pour s'envoler du côté de Nice. Arrivé avec l'étiquette de doublure de Kasper Dolberg, le jeune attaquant a nourri davantage d'ambitions. "Non, j'étais la pour m'imposer. On avait parlé avec le coach (Patrick Vieira) et Julien (Fournier, directeur du football), ils m'avaient dit que tout dépendrait de mes prestations" explique l'international espoirs tricolore (7 sélections). De plus, Patrick Vieira réussit à associer les deux en attaque, en plaçant Gouiri sur le côté gauche, poste qu'il affectionne également. "Mon vrai poste reste numéro 9, mais j'ai déjà joué à gauche à Lyon, où des entraîneurs m'avaient dit que j'étais meilleur. Ici, le coach m'a mis à gauche mais il me laisse plus de liberté et c'est ce que j'aime (...) Je ne suis pas frustré de jouer à gauche", s'est exprimé le numéro 11 du Gym.

Concernant l'enchaînement des matchs, Gouri est impliqué à 100% et se dit prêt à jouer tous les deux jours. "Je fais tout pour être bien. A Lyon, j'avais faim d'ambitions, et la j'enchaîne tous les trois jours, je ne vais pas me plaindre... Je pourrais même jouer tous les deux jours ! Je rattrape le temps perdu", rappelant qu'il a subi une rupture des ligaments croisés en 2018.

"Je n'ai pas de regrets car j'ai tout donné"

Formé à Lyon et au poste de numéro 9, Gouri a souvent été comparé à Karim Benzema, encore plus avec son positionnement sur l'aile gauche depuis peu. Le Niçois a tenu à répondre à cette comparaison. "On m'a souvent comparé à lui, il a commencé sur un côté, comme Lacazette, car un jeune ne peut pas jouer d'emblée numéro 9".

Par ailleurs, il a également évoqué sa formation à l'OL, et s'il a eu des regrets au moment de quitter le Rhône. "J'entendais les gens dire "Gouri a eu trois coaches, s'il ne joue pas, c'est qu'il doit avoir des problèmes de comportement, il ne doit pas bosser." Sauf qu'on voit aujourd'hui que ce n'était pas fondé. Je pense que pour un jeune de Lyon, c'est plus dur de percer maintenant. Ils ont un effectif énorme (...) Même avant Garcia, il fallait qu'il y ait un blessé ou un suspendu, ce n'était pas par rapport au mérite de la semaine. Je n'ai pas de regrets car j'ai tout donné", a t-il exprimé.

Concernant son mental, le Français n'a jamais douté, et est en pleine confiance. "C'est mon rêve d'enfant, alors ce n'est pas une fois arrivé en haut que je vais avoir des doutes. J'ai conscience de mes qualités, je n'ai pas de stress, contre n'importe quelle équipe. Le foot c'est un plaisir, donc je me fais plaisir. C'est ce qui fait aussi ma force", a évoqué le joueur auteur de 3 buts et 3 passes décisives en Ligue 1.