Nice - Amine Gouiri a convaincu Jeff Reine-Adélaïde !

Transféré dans les ultimes minutes du mercato à Nice, Jeff Reine-Adélaïde a quitté l'Olympique Lyonnais après seulement une année. Le milieu offensif de 22 ans s'est présenté à la presse ce jeudi pour expliquer son choix et a confié qu'Amine Gouiri a eu un rôle important dans sa décision.

"Amine Gouiri est un bon vendeur ! J’ai beaucoup discuté avec lui. Il se sent très bien ici, comme vous avez pu le voir. J’espère qu’on fera de belles choses sur le terrain" explique JRA. Le milieu a ensuite expliqué pourquoi il avait accepté. "Nice me suit depuis pas mal d’années, depuis Arsenal même. L’an passé c'était un peu trop tard, j’avais déjà pris ma décision en faveur de l'OL. Ça me montre qu’ils me voulaient vraiment. J’ai discuté avec le coach et ça m’a aidé dans mon choix "