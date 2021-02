Nice - Amine Gouiri finalement négatif au coronavirus et apte face à Metz

Initialement non retenu dans le groupe de l'OGC Nice pour la réception du FC Metz, prévue ce dimanche après-midi (15 heures, Allianz Riviera) dans le cadre de la 26ème journée de Ligue 1, Amine Gouiri (21 ans, 8 buts et 3 passes décisives en 24 matches de championnat cette saison) pourra finalement bien prendre part à cette rencontre. Testé positif au coronavirus vendredi, l'attaquant des Aiglons a passé un autre test samedi pour confirmer sa contamination. Le résultat, connu ce matin, s'est avéré négatif et l'ancien lyonnais se retrouve donc à la disposition d'Adrian Ursea, son entraîneur.