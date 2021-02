Nice - Amine Gouiri ne veut plus être comparé à Karim Benzema

Amine Gouiri réalise une saison époustouflante avec l'OGC Nice. L'international espoir français a quitté l'Olympique Lyonnais cet été pour rejoindre les Aiglons contre un montant avoisinant les 7 millions d'euros et semble être un excellent investissement. Depuis son arrivée sur la Côte d'Azur, l'ancien Gones a déjà inscrit 13 buts, délivré 4 passes décisives et se trouve être l'une des rares satisfactions du côté des Niçois cette année. Des débuts fracassants qui rappellent forcément ceux d'un autre joueur formé à l'OL : Karim Benzema. Si les deux joueurs peuvent avoir quelques similitudes dans leur profil, l'attaquant de 21 ans ne souhaite plus être comparé au madrilène.

"Au début, quand on me comparait à lui, j’étais trop content, c’est un des meilleurs attaquants du monde quand même. Mais au bout d’un moment, c’est bon, chacun est différent, chacun son parcours. Les gens disaient tout le temps "le nouveau Benzema, le nouveau Benzema", c’était un peu lassant à la longue, j’avoue" a déclaré le Amine Gouiri.